Врач рассказал о состоянии эвакуированных россиян с лайнера Diamond Princess

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин рассказал, что восемь россиян, вернувшихся с круизного лайнера Diamond Princess в Японии чувствуют себя хорошо.

Восемь россиян, в ом числе и ребенок, были доставлены в столицу Татарстана самолётом МЧС.

«Повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее»,- отметил врач, сообщает РИА «Новости».

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 77 150 человек. Число жертв выросло до 2592 человека. При этом почти 25 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.