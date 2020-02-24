На проспекте Ветеранов при въезде в ТЦ «Ульянка» столкнулись две легковушки

При въезде ТЦ «Ульянка» на проспекте Ветеранов столкнулись два легковых автомобиля.
ДТП произошла со стороны двора. В районе ДТП образовалась небольшая пробка.
По словам очевидцев, авария произошло из-за газели, которая «сразу через поребрик уехала». Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла