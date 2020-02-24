На КАД в Петербурге в машину каршеринга прилетел кусок железа от фуры

На КАД в Петербурге в машину каршеринга прилетел кусок железа от фуры
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 24 февраля, в каршеринговое авто прилетел кусок железа.

Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись. Судя по ней, в машину каршеринга прилетел кусок железа, который, возможно, является частью фуры. Большегруз ехал впереди каршеринга.

«Ситуация произошла сегодня на КАДе. Из грузовика кусок металла вылетел в машину каршеринга. Видео водителю Делимобиля в помощь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла

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