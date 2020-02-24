Сельская льготная ипотека заинтересовала жителей России

Практику с выдачей сельской ипотеки планируют продолжить и после 2020 года. Фото: Pixabay

Практику с выдачей сельской ипотеки планируют продолжить и после 2020 года. Фото: Pixabay

На данный момент в Минсельхоз поступило уже 17 тысяч заявок.

Уже в нынешнем году жители сельских населенных пунктов смогут улучшить свои условия для проживания с помощью льготный программы. Речь идет о сельской ипотеке. Ставка по кредиту будет весьма доступной — от 0,1 до 3% годовых.

Кредит можно будет взять на сумму максимум 3 миллиона рублей для всех регионов страны. Исключения составят Дальневосточный федеральный округ и Ленинградская область. Там сумма будет ограничена 5 миллионами рублей. Заемщики самостоятельно будут выбирать банк, в котором получат свой ипотечный кредит.

Данный кредит рассчитан максимум на 25 лет. При этом, заемщик должен будет вложить не менее 10% от суммы строительства дома или покупки жилплощади. Возможность взять такой кредит будет представлена только один раз за жизнь. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Минсельхоз России.

Окончательный старт программы запланирован на март.

Примечательно, что взять такую ипотеку смогут не только жители сел, но и любой житель страны, если речь идет именно о жилище на сельских территориях.

На данный момент в Минсельхоз поступило уже 17 тысяч заявок. Всего на 2020 год в бюджете предусмотрен миллиард рублей на данную программу. Уже в этом году могут улучшится условия более 10 тыс. семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 40% россиян не могут накопить на первый взнос по ипотеке.