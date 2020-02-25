«Оранжерею» в Петергофе арендовали за рубль

"Оранжерея" на Собственном проспекте в Петергофе. Фото: gov.spb.ru

"Оранжерея" на Собственном проспекте в Петергофе. Фото: gov.spb.ru

АО «Московская инвестиционно-строительная компания» и ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заключили договор аренды объекта культурного наследия «Оранжерея» в Петергофе. Компания ранее победила на аукционе по программе «Рубль за метр».

«Оранжерея» входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» на Собственном проспекте, уточнили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Договор аренды заключен на 49 лет. По условиям программы, за семь лет компания должна восстановить здание и приспособить его под современное использование. Размер аренды на период ремонта составит 55 тыс. 68 рублей ежемесячно.

После того, как работы будут завершены, «Московская инвестиционно-строительная компания» получит право на льготную ставку — 1 рубль за 1 кв. метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник «Оранжерея» повторно выставили на торги по программе «Рубль за метр». Победитель предыдущего аукциона от объекта отказался.