Ленобласть просит выделить из федерального бюджета 40 млрд рублей на дороги

Ленобласть просит выделить из федерального бюджета 40 млрд рублей на дороги
Кольцевая автодорога в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Санкт-Петербург и Ленинградская область просит, чтобы из федерального бюджета выделили дополнительные средства на транспортные проекты.

Как сообщает «Коммерсантъ», областные власти рассчитывают, что в этом году на строительство дорог будет выделено 37,8 млрд рублей. Стоит отметить, что годом ранее эта сумма составляла почти 11 млрд рублей.

Власти Ленобласти и Петербурга представили перечень приоритетных транспортных проектов во время закрытой встречи с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Смольном.

В перечень проектов входят, в частности, строительство развязки с кольцевой автодорогой в Мурино. А план развития городского транспортного узла включает 25 проектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство Широтной магистрали начнется в 2020 году.

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Ленобласть просит выделить из федерального бюджета 40 млрд рублей на дороги