Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян

Согласно данным результата опроса ВЦИОМ, около 66% российских граждан намерены принять участие в голосовании по поправкам в основной закон государства. При этом 41% респондентов заявили, что точно собираются принять участие в голосовании.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу ВЦИОМ Валерия Федорова, четверть опрошенных заявила, что скорее всего примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, а 11% респондентов не собираются голосовать. Еще 23% не определились с ответом.

Глава ВЦИОМ отметил, что о готовящемся голосовании осведомлены 79% участников опроса.

Россиян также попросили назвать несколько тем, по которым сейчас рассматриваются и готовятся поправки. По словам Федорова, чаще всего респонденты называли обязательную индексацию пенсии, поправки о социальной политике и запрет одному человеку занимать пост президента более двух сроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минфине рассказали о тратах на голосование по изменению Конституции.