Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном

Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном
Самарканд. Фото: pixabay

Компания «Узавтотранс сервис» запустила регулярные автобусы по маршруту Самарканд — Ташкент — Петербург, сообщили в пресс-службе Минтранса Узбекистана.

Как передает ТАСС, во вторник, 25 февраля, между Петербургом и Самаркандом с остановкой в Ташкенте запустили регулярные автобусные рейсы. Первый автобус по данному маршруту отправился из Самарканда в 10 утра по местному времени. За пять часов он добрался до Ташкента и после стоянки отправился в Петербург. Общее время в пути до Северной столицы составляет около трех суток.

В пресс-службе добавили, что пассажиров из России будет перевозить транспортно-туристическая компания «ТТК Глобус». Автобусы будут ходить через день. На автобусе из Петербурга в Ташкент и Самарканд можно будет уехать за 6,8 и 7 тысяч рублей, а в обратную сторону за $85 и 90$.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на маршрут Петербург — Петрозаводск выйдут обновленные «Ласточки».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автобус новости спб самарканд ташкент транспорт узбекистан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный не согласовал марш памяти Немцова из-за аббревиатуры «РФ»
Православные активисты обвинили бар GOD на Рубинштейна в «богохульстве»
За февраль 2020 года в Петербурге подали 35 тысяч заявлений на финскую визу
Из повестки парламента Ленобласти убрали вопрос о лишении Петрова мандата
В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции
Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном
Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую
Демонтаж СКК планируют завершить к середине марта