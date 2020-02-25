Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном

Компания «Узавтотранс сервис» запустила регулярные автобусы по маршруту Самарканд — Ташкент — Петербург, сообщили в пресс-службе Минтранса Узбекистана.

Как передает ТАСС, во вторник, 25 февраля, между Петербургом и Самаркандом с остановкой в Ташкенте запустили регулярные автобусные рейсы. Первый автобус по данному маршруту отправился из Самарканда в 10 утра по местному времени. За пять часов он добрался до Ташкента и после стоянки отправился в Петербург. Общее время в пути до Северной столицы составляет около трех суток.

В пресс-службе добавили, что пассажиров из России будет перевозить транспортно-туристическая компания «ТТК Глобус». Автобусы будут ходить через день. На автобусе из Петербурга в Ташкент и Самарканд можно будет уехать за 6,8 и 7 тысяч рублей, а в обратную сторону за $85 и 90$.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на маршрут Петербург — Петрозаводск выйдут обновленные «Ласточки».