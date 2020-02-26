Число выздоровевших от коронавируса превысило 28 тысяч человек

Число выздоровевших от коронавируса превысило 28 тысяч человек
Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань. Фото: Pixabay

Число пациентов, которые вылечились от коронавируса, увеличилось.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в мире заражены 80 422 человека, сообщает DXY.cn.

При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Число жертв выросло до 2 709 человек. При этом 28 001 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В Китае уверяют, что противовирусный препарат «Абидол» помогает бороться с коронавирусом. Его нужно сочетать с другими лекарственными препаратами и тогда высока вероятность, что пациент выживет. Ряд СМИ писали, что помогает «Арбидол», но, видимо, только из-за схожести названий. В последнее время пользуются большой популярностью медицинские маски и обеззараживатели воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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