Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить на коронавирус

Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят. Это возможно, если хотя бы у одного пассажира судна обнаружат коронавирус.

Представитель регионального управления организации Роспотребнадзор Елена Аббасова отметила, что результаты тестов на коронавирус у пассажиров лайнера Diamond Princess даст научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает РИА «Новости».

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае.

Восемь россиян, в том числе и ребенок, были доставлены в столицу Татарстана самолётом МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.