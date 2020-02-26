На Димитрова пенсионерку обманули на 450 тыс. рублей

На Димитрова пенсионерку обманули на 450 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция разыскивает в Петербурге мошенницу, которая обманным путем лишила пенсионерку крупной суммы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная женщина, представившись подругой дочери пенсионерки, проникла в квартиру ее 90-летней бабушки, проживающей на улице Димитрова.

Под предлогом обмена денежных средств, она похитила у нее 450 тыс. рублей, после чего скрылась.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы.

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