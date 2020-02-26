«Два француза притерлись». ДТП с двумя иномарками на площади Мужества спровоцировало пробку

«Два француза притерлись». ДТП с двумя иномарками на площади Мужества спровоцировало пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 февраля на площади Мужества произошло ДТП, которое спровоцировало пробку.

По словам очевидцев, проезжую часть при заезде на площадь не смогли поделить водители двух легковых французских автомобилей марки Renault.

«Два француза притерлись на Площади Мужества. Движение плотное», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.

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