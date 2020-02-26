Водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка

Водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 февраля в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка.

«Пренебрегая правилами дорожного движения и законами физики, водители при спуске с Володарского моста в сторону Веселого Поселка, предприняли попытку прорваться сквозь друг друга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.

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