Водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка

Утром 26 февраля в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители притерлись при спуске с Володарского моста в сторону Веселого поселка.

«Пренебрегая правилами дорожного движения и законами физики, водители при спуске с Володарского моста в сторону Веселого Поселка, предприняли попытку прорваться сквозь друг друга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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