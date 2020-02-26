Семерых россиян с Diamond Princess отправили на карантин во Владивостоке

Семерых россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, отправили на карантин во Владивостоке.

Они доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса, сообщается на сайте правительства Приморья.

Отмечается, что у всех прибывших с лайнера жалоб нет, температура в норме.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.