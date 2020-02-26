В Петербурге осудили мужчину, который заживо сжег неприятеля

Обвиняемый отправлен в колонию на 15 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемый отправлен в колонию на 15 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу Владимира-Дениса Шилли. Его признали виновным в жестоком убийстве. Шилли облил керосином и поджег зажигалкой неприятеля.

Решением суда он приговорен к 15 годам в исправительной колонии строгого режима. Иск брата погибшего на 299 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме.

«Шилли вину не признал. Пояснил, что выпил всего 2 рюмки водки, 2 раза ударил С. и пошел спать, а когда проснулся, в соседней комнате уже был пожар», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подсудимый уверяет, что пытался потушить потерпевшего одеялом и что свидетели его оговаривают.

Суд с позицией обвиняемого не согласился. Установлено, что 26 декабря 2018 года Шилли находился в квартире дома 23 по Витебскому проспекту. Будучи пьяным, он вступил в конфликт с потерпевшим и несколько раз ударил его кулаком по лицу. После облил того керосином и поджег зажигалкой.

«Смерть С. наступила на месте происшествия. С. сгорел заживо. Шилли скрылся», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области неизвестный пытался поджечь квартиру 29-летней продавщицы. В разбитое окно он кинул «коктейль Молотова».