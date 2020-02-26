В «Единой России прокомментировали информацию о смене лидера и названия партии

В «Единой России прокомментировали информацию о смене лидера и названия партии
Сообщалось, что из названия планируется убрать слово «единая». Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вопросы о смене лидера и названия «Единой России», а также объединении с «Общероссийским народным фронтом» не стоят на повестке дня руководства партии.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — заявил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, сообщает РИА «Новости».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что партия «Единая Россия» намерена объединиться с «Общероссийским народным фронтом» ОНФ и сменить название. Сообщалось, что из названия планируется убрать слово «единая». Вместо одного лидера в новой организации появится три сопредседателя. Отмечалось также, что целью нововведений является улучшение имиджа «Единой России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Медведев, отметив все сделанное партией за 18 лет, признал, что депутаты чувствуют дефицит доверия со стороны населения. Изменения в партии будут направлены на работу над майскими указами Путина и повышением качества жизни россиян.

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