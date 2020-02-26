ДТП заблокировало проезд трамваям и троллейбусам на улице Комсомола

Утром 26 февраля в Калининском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть у дома 3 на улице Комсомола не поделили водители Volkswagen Polo и Ford Focus. ДТП произошло прямо на трамвайных путях.

«На Комсомола 3 столкнулись Фольксваген Поло и Форд Фокус. Трамваи и троллейбусы в сторону Финляндского вокзала встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП остановилось движение трамваев и троллейбусов в сторону Финляндского вокзала. Информации о пострадавших не поступало.

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