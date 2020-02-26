Жители России оценили вероятность заразиться коронавирусом

Жители России оценили вероятность заразиться коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Российские граждане оценили вероятность заболеть новым смертельным коронавирусом как низкую, согласно результатам опроса ВЦИОМ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% опрошенных россиян считают, что риск заразиться коронавирусом остается низким. При этом почти также же количество респондентов считают вирус опаснее гриппа. Примерно 11% оценили вероятность заражения как высокую, а 29% не определились с ответом.

Опасения насчет вспышки коронавируса на территории государства выразили 40% респондентов, еще 12% боятся распространения эпидемии. 28% респондентов уверены, что коронавирус не опасен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выздоровевших от коронавируса превысило 28 тысяч человек.

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Жители России оценили вероятность заразиться коронавирусом