Жители России оценили вероятность заразиться коронавирусом

Российские граждане оценили вероятность заболеть новым смертельным коронавирусом как низкую, согласно результатам опроса ВЦИОМ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% опрошенных россиян считают, что риск заразиться коронавирусом остается низким. При этом почти также же количество респондентов считают вирус опаснее гриппа. Примерно 11% оценили вероятность заражения как высокую, а 29% не определились с ответом.

Опасения насчет вспышки коронавируса на территории государства выразили 40% респондентов, еще 12% боятся распространения эпидемии. 28% респондентов уверены, что коронавирус не опасен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выздоровевших от коронавируса превысило 28 тысяч человек.