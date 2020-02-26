Экс-замглавы Калининского района задержали по подозрению в получении 7,5-миллионной взятки

Бывшего заместителя начальника администрации Калининского района задержали по подозрению в причастности к получению взятки в особо крупном размере.
Ранее её подчиненная, была отправлена под домашний арест. Следователи задержали её после получения 7,5 миллионов рублей от глав строительных компаний, пишет издание «АиФ Петербург».
Предполагается, что экс-чиновницы помогали стройкомпаниям получить госконтракты, а также обеспечивали покровительство.
Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предстал перед судом мужчина, который заживо сжег своего оппонента.