В ходе рейда по Петербургу и Ленобласти сотрудники ГИБДД выявили 50 нетрезвых водителей

Садясь за руль в нетрезвом виде, водитель подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Фото: pixabay.com

Садясь за руль в нетрезвом виде, водитель подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Фото: pixabay.com

В ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель», проводимого на территории Петербурга и области в прошедшие выходные, сотрудники дорожной полиции выявили 50 случаев вождения в пьяном виде.

Об этом в среду, 26 февраля, сообщили на официальном интернет-портале Госавтоинспекции. Из пятидесяти нарушителей 47 управляли автомобилем под воздействием алкоголя, еще 3 человека — в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, 15 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, чтобы убедиться в трезвости. Шестеро человек были задержаны за нетрезвое вождение не первый раз, поэтому им грозит уголовная ответственность. Для тех, кто нарушил закон первично, предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти, где погибла трёхлетняя девочка, возбуждено уголовное дело.