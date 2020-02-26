ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом

ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова гендиректора ВОЗ, эксперты обнаружили, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться. По его словам, ДНК коронавируса не претерпел особых изменений. Специалисты также предположили, что предпринятые китайскими властями меры предотвратили возникновение пандемии.

Напомним, ВОЗ была проинформирована о вспышке неизвестного типа пневмонии в китайском городе Ухань 31 декабря прошлого года. Организация признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России оценили вероятность заразиться коронавирусом.

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