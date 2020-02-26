В России внезапно на 37% подорожал чеснок — виноват коронавирус?

На российском рынке резко взлетела стоимость чеснока. На данный момент цены выросли более чем на треть, но объективной причины тому нет.

В среднем на сегодняшний день стоимость килограмма чеснока в России равняется 212 рублям. В прошлом году в это же время аналогичное количество чеснока стоило 155 рублей. При этом никаких угроз урожаю в прошлом году не было, то есть нехватки чеснока, которая могла бы обусловить рост цен, не наблюдается, пишут «Известия».

Распространившаяся версия, связывающая подорожание с эпидемией коронавируса, также не оправдывает себя, вирус не повлиял на поставки. Однако вполне возможно, что россияне активно взялись за укрепление иммунитета, в связи с чем спрос на продукт значительно вырос, отразившись на стоимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Техасе разработали вакцину от коронавируса.