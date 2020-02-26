В Техасе сообщили о создании вакцины от коронавируса

Речь идёт о компании Greddex Inc. Генеральный директор компании Джон Прайс рассказал, что на этой неделе были проведены первые тесты их разработки. Они показали хорошие результаты. Прайс заверяет, что они могут в кратчайшие сроки эффективно проверить вакцину на клиническом уровне. Если всё будет успешно, вакцина будет использована для пациентов.

Примечательно, что для создания вакцины не был использован сам вирус. Ни живой, ни мёртвый. Неизвестно, как же тогда было получен препарат. Но в компании уже говорят, что они при одобрении правительства, готовы бесплатно направить вакцины жителям наиболее пострадавшим от этой жуткой эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил лицензию на диагностику коронавируса. Лаборатория городского Центра гигиены и эпидемиологии сможет диагностировать вирус у жителей города с помощью специальных тест-систем.