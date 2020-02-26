У троих россиян диагностировали коронавирус

У троих россиян диагностировали коронавирус
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Они путешествовали на лайнере Diamond Princess. Их уже эвакуировали, сейчас пациенты находятся в Казани.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс». Она подтвердила, что у троих туристов из России обнаружили коронавирус. Попова отметила: каждый путешествовал на круизном лайнере Diamond Princess.

Всего на корабле находились 20 россиян. Часть из них направлены во Владивосток, другие в Татарстан. Троих пытаются вылечить врачи. Напоминаем, что заразить людей на лайнере мог 80-летний житель Гонконга, который покинул его еще в конце января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Техасе сообщили о создании вакцины от коронавируса. Речь идёт о компании Greddex Inc. Генеральный директор компании Джон Прайс рассказал, что на этой неделе были проведены первые тесты их разработки.

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