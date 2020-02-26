На чеченского блогера, который конфликтовал с Кадыровом, напали

В дом мужчины пробрался агрессивный человек с молотком.
Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманова рассказал, что на него пытались напасть в собственном доме – мужчина пробрался в помещение с молотком в руках. Блогер оказал сопротивление и задержал его. На данный момент Абдурахманов находится в больнице под наблюдением врачей.
Напоминаем, что блогер покинул Россию пять лет назад из-за конфликта с Исламом Кадыровым. Он считает, что Чечня должна отсоединиться от государства.
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