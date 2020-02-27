Прощальный матч Марии Шараповой может пройти в Петербурге

Прощальный матч Марии Шараповой может пройти в Петербурге
Мария Шарапова. Фото: https://www.instagram.com/mariasharapova

Прощальный матч теннисистки Марии Шараповой может быть проведен в Петербурге.

Член директората турнира St. Petersburg Ladies Trophy Владимир Камельзон рассказал, что была договоренность сделать с теннисисткой прощальный матч.

«Может, мы увидим ее на отдельных выставочных матчах, может, попрощаемся с ней в Санкт-Петербурге, и над этим, я думаю, мы поработаем»,— отметил он, сообщает ТАСС.

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова в возрасте 32 лет заявила о завершении спортивной карьеры.

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема, заслуженная спортсменка России Мария Шарапова рассказала, что покидает большой спорт. По словам Шараповой, спортивная карьера была для нее «горой», взбираться на которую было нелегко, однако с ее «вершины» открылся потрясающий вид.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биатлонистка Катя Вильхельм ждет извинений коллеги Александра Логинова, которого уличили в употреблении допинга.

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Прощальный матч Марии Шараповой может пройти в Петербурге
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