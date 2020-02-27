Мария Шарапова не будет проводить прощальный турнир

Мария Шарапова не будет проводить прощальный турнир
Мария Шарапова. Фото: mariasharapova.com

Российская теннисистка Мария Шарапова не собирается проводить прощальный турнир.

«Я не должна выходить играть, чтобы все в мире знали, что это мой последний матч. Я не хотела, чтобы моя карьера так закончилась. Даже когда была моложе», — заявила она, сообщает New York Times.

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова в возрасте 32 лет заявила о завершении спортивной карьеры.

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема, заслуженная спортсменка России Мария Шарапова рассказала, что покидает большой спорт. По словам Шараповой, спортивная карьера была для нее «горой», взбираться на которую было нелегко, однако с ее «вершины» открылся потрясающий вид.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биатлонистка Катя Вильхельм ждет извинений коллеги Александра Логинова, которого уличили в употреблении допинга.

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