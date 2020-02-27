Пьяная крановщица скончалась в тихвинском баре, отмечая день рождения

Женщина упала в с лестницы. Фото: Pixabay

Женщина упала в с лестницы. Фото: Pixabay

В Тихвине пьяная именинница неудачно упала с лестницы в баре и погибла. Женщина спускалась по лестнице, но от выпитого алкоголя оступилась и упала.

Трагический инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в доме №50 на улице Карла Маркса. В 2:32 в отдел полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о смерти женщины, которых вызвали в бар «Пегас».

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина отмечала праздник в компании друзей, они выпивали. По словам очевидцев, она спускалась по лестнице со второго этажа, оступилась и упала. Медики констатировали ее смерть.

Прибывшие полицейские установили, что погибшей накануне исполнилось 47 лет, она работала крановщицей.

Ее гибель от падения подтвердили очевидцы и записи с камер видеонаблюдения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Синявино при тушении заброшенной бани спасатели нашли скелет.