Суд оставил под арестом отца, бросившего детей в «Шереметьево»

Хабаровский краевой суд оставил под арестом жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил детей в «Шереметьево» и позже был арестован в Хабаровске по делу о краже.

Он останется под стражей до 13 апреля», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката.

Инцидент произошел 6 января. Мужчина прилетел из Хабаровска в Москву с двумя детьми, а после улетел в Ростов-на-Дону, однако уже в одиночку. Горе-отец бросил детей в аэропорту. Двоих детей 2011 и 2014 года рождения обнаружили в терминале D сотрудники «Шереметьево-безопасность».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание», «Кража». По версии следствия, он не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилая женщина, которая стала временной опекуншей двух детей, заявила, что ей названивает горе-отец и говорил всякие гадости. Сам Гаврилов признал, что связывался с бабушкой своих сыновей, но ничего такого ей не говорил. При этом мужчина не уточняет, что он хотел обсудить с пенсионеркой.