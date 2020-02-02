Бабушка детей, оставленных отцом в Шереметьево, пожаловалась на угрозы

Бабушка детей, оставленных отцом в Шереметьево, пожаловалась на угрозы
Отец оставленных в аэропорту детей. Фото: СК РФ

Мужчина, уверяет она, звонил и говорил всякие гадости.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщает Следственный комитет. Виктора Гаврилова вновь допрашивали – на этот раз его обвиняют в угрозах бабушке. Пожилая женщина, которая стала временной опекуншей двух детей, заявила, что ей названивает горе-отец и говорил всякие гадости. Сам Гаврилов признал, что связывался с бабушкой своих сыновей, но ничего такого ей не говорил. При этом мужчина не уточняет, что он хотел обсудить с пенсионеркой.

Напоминаем, что Гаврилов оставил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку, в которой написал, что не справляется с содержанием детей. Он попросил устроить мальчиков в семью и не разлучать их.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Хабаровского края помогут деньгами семье мальчиков, брошенных в Шереметьево.

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