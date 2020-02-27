Американские ученые рассказали о способе продления жизни

Научные сотрудники из Бригамской женской больницы в Бостоне провели исследование, которое показало, что жизнь можно продлить на несколько лет благодаря контролю за давлением.

Как сообщает портал EurekAlert, исследование основывалось на данных о здоровье почти десяти тысяч пациентов в возрасте от 50 лет. У всех были проблемы с высоким давлением — от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.

Добровольцы были поделены на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. Давление участников из первой группы удерживали на отметке 120, а второй — 140.

Выяснилось, что постоянный контроль за давлением привел к увеличению продолжительности жизни добровольцев на срок от полугода до трех лет.

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