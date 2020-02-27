В Ленобласти поймали женщину, подозреваемую в работорговле

В Ленобласти поймали женщину, подозреваемую в работорговле
Злоумышленницу задержали. Фото: pixabay.com

В городе Тосно Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Молдавии, которая находилась в международном розыске более десяти лет.

Задержанную 37-летнюю Наталью подозревают в торговле людьми. Она была объявлена в розыск еще в 2009 году правоохранителями Молдавии. Как рассказала сама задержанная, она проживает в России с 2007 года. А два года назад она переехала в квартиру 27-летнего мужчины, проживающего в Тосно.

Согласно данным РЕН ТВ, в задержании молдованки принимал участие представитель Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали гражданина Узбекистана при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД.

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