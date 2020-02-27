МКБ выступил организатором выпуска облигаций ОАО «РЖД»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой на сумму 15 млрд рублей. Закрытие книги заявок состоялось 26 февраля 2020 года.

Ставка первого купона установлена в размере 6,44% годовых. Последующие ставки купонов будут определяться по формуле доходности ОФЗ и премии в размере 50 б.п. Срок обращения выпуска – 10 лет, купоны выплачиваются раз в 6 месяцев. Помимо МКБ организаторами сделки выступили: Газпромбанк и БК Регион.

По итогам 2019 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 9 месяцев 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов. Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

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