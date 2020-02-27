В России хотят изменить правила продажи алкоголя

Министерство предлагает ввести на федеральном уровне единый подход для регулирования продажи алкоголя. Фото: pixabay

Министерство предлагает ввести на федеральном уровне единый подход для регулирования продажи алкоголя. Фото: pixabay

Российское Министерство промышленности и торговли разработало проект единых правил, которые определяют допустимое расстояние между точками, торгующими алкоголем, и учебными заведениями, медучреждениями и спортивными объектами.

Согласно проекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов, на сегодняшний день городские власти вправе самостоятельно определять допустимое расстояние до соцобъектов, что может привести к излишним ограничениям.

Например, стало известно, что Тамбов разрешает продавать алкоголь в пяти метрах от больницы, а в Махачкале это расстояние составляет 200 метров.

Министерство предлагает ввести на федеральном уровне единый подход для регулирования продажи алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что треть населения России называют «тихими алкоголиками».