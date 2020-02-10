Треть населения России называют «тихими алкоголиками»

Злоупотребление - это когда человек выпивает 50 мл крепкого алкоголя каждый день. Фото: Pixabay

Злоупотребление - это когда человек выпивает 50 мл крепкого алкоголя каждый день. Фото: Pixabay

Такие люди злоупотребляют спиртными напитками, но не признаются в этом ни себе, ни окружающим.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Он заявил, что треть россиян злоупотребляет алкоголем, но не предпринимают никаких мер. Многие из них в результате умирают от остановки сердца, которую родные и близкие называют внезапной. Эксперт заверил, что таких случаев могло быть меньше, если бы россияне чаще обращались за помощью.

Злоупотреблением можно назвать, когда человек выпивает 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. При этом Брюн подчеркнул, что среди «тихих алкоголиков» много мужчин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга.