На автозаводах Петербурга сократились объемы производства

По итогам января 2020 года объем производства автомобилей в Петербурге сократился на 5%. Всего за месяц в городе выпущено 27,5 тыс. машин.

Производством автомобиля в Петербурге занимаются заводы Nissan, Toyota и Hyundai. Сокращение производства в январе отмечено впервые за четыре года, сообщают аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб».

В целом по России объем производства в январе 2020 года упал на 16%.

Снижение произошло на фоне падения покупательской активности. Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в 2019 году продажи автомобилей в Петербурге сократились на 4% — до 153 тыс. 628. До этого на рынке на протяжении двух лет фиксировался рост покупательской активности.

Самым успешным месяцем по объему реализованных машин в Петербурге в 2019 году оказался декабрь. В городе продали 14 тыс. 648 автомобилей.