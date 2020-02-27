WhatsApp уступил лидерство по числу скачиваний другому приложению

Мессенджер WhatsApp сместили с первого места в мировом рейтинге самых популярных приложений. Статус самого скачиваемого приложения получил сервис для обмена музыкальными видео TikTok.

Согласно данным по состоянию рынка мобильных приложений, которыми поделились аналитик компании Sensor Tower, в январе этого года TikTok или Douyin (китайское название) был скачан более сотни миллионов раз в Google Play Store и App Store. Тем самым сервис обошел бывшего лидера рейтинга WhatsApp. Число скачиваний TikTok выросло на 46% по сравнению с январем прошлого года. Если сравнивать с концом 2019 года, что загрузки увеличились на 27%.

Судя по статистике, наибольшую популярность сервис с музыкальными видео имеет в Индии, Бразилии и США. За все время существования приложения его скачали почти два миллиарда раз.

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