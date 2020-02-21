Петербургские «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт» объединились в одно приложение

Петербургские &#171;Яндекс.Карты&#187; и &#171;Яндекс.Транспорт&#187; объединились в одно приложение
Логотип Яндекса

Сегодня, 21 февраля, главные возможности приложения «Яндекс.Транспорт» переместили в «Яндекс.Карты». Отдельное приложение по транспорту перестанет работать в мае.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», приложение с картами получили все возможности: они смогут показывать движение общественного транспорта, пробки и отмечать избранные маршруты и остановки. Все сохраненные данные сами перенесутся из Транспорта в Карты.

В будущем разработчики планируют добавить в «Яндекс.Карты» полное расписание транспорта и улучшить алгоритмы построения маршрутов для разнообразия вариантов.

Каждый месяц приложением с телефона и веб-версией сайта пользуются 50 миллионов человек. Яндекс отмечает, что приложение остается функциональным даже без интернета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили доставку продуктов «Яндекс.Лавка».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб приложение яндекс.карты яндекс.транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт» ...
На Шелгунова каршеринг устроил массовое ДТП
За нож в груди грабитель заплатит петербуржцу 400 тысяч
В Кировске женщина ножом ударила бывшего сожителя
Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за грабеж с ножом на Художников
Квартиру директора спортшколы на Гастелло обчистили на 380 тысяч
После поездки в такси петербуржец очнулся на Синопской набережной с пустыми ...
В Калининском районе мошенник обманул пенсионера на 150 тысяч