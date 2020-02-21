Петербургские «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт» объединились в одно приложение

Сегодня, 21 февраля, главные возможности приложения «Яндекс.Транспорт» переместили в «Яндекс.Карты». Отдельное приложение по транспорту перестанет работать в мае.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», приложение с картами получили все возможности: они смогут показывать движение общественного транспорта, пробки и отмечать избранные маршруты и остановки. Все сохраненные данные сами перенесутся из Транспорта в Карты.

В будущем разработчики планируют добавить в «Яндекс.Карты» полное расписание транспорта и улучшить алгоритмы построения маршрутов для разнообразия вариантов.

Каждый месяц приложением с телефона и веб-версией сайта пользуются 50 миллионов человек. Яндекс отмечает, что приложение остается функциональным даже без интернета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили доставку продуктов «Яндекс.Лавка».