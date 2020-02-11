В Петербурге запустили доставку продуктов «Яндекс.Лавка»

В Петербурге запустили доставку продуктов &#171;Яндекс.Лавка&#187;
Функция доступна уже в Петербурге. Фото: Pixabay

В Петербурге заработал сервис по доставке продуктов, готовой еды и товаров для дома с бесплатной доставкой «Яндекс.Лавка». Петербуржцам обещают довезти заказ за 15 минут.

Как сообщили в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс.Такси», продукты могут заказать жители четырех петербургских районов — Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского. Там уже работают 11 мини-складов сервиса.

«Яндекс.Лавку» можно найти в приложении «Яндекс.Такси». Там появляется вкладка «Продукты за 15 минут» в указанных районах. Первые две недели сервис делает скидку 20% на все заказы.

Курьеры на велосипедах начинают развозить заказы в 7:30, а заканчивают в 23:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доставка новости спб продукты яндекс.лавка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9% годовых
В Петербурге запустили доставку продуктов «Яндекс.Лавка»
«Лента» опровергла новости об утечке базы данных клиентов
Предприятие по содержанию дорог в Петербурге нарушило права работников
Молодежь устроила стрельбу в Петергофе
В Петербурге разыскивают поджигателей четырех авто
Петербуржцу проломили череп и ребра на Брянцева
Труп мужчины с гематомами найден в квартире на Искровском