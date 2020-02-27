К 1 сентября на границе Мурино и Бугров откроются три школы

Всего же на разных стадиях проектирования и строительства в Кудрово, Мурино и Буграх находится около двух десятков объектов. Фото: pixabay.com

Всего же на разных стадиях проектирования и строительства в Кудрово, Мурино и Буграх находится около двух десятков объектов. Фото: pixabay.com

Совместно с представителями инициативных групп жителей Кудрово, Бугров, Нового Девяткино, Мурино и Всеволожска строительный блок властей Ленинградской области определил, какие объекты будут открыты в ближайшее время.

Среди первоочередных построек — три средних образовательных учреждения на границе Мурино и Бугров, которые полностью покроют потребность обучения детей в этих населенных пунктах. Школы заработают уже к 1 сентября 2020 года. Кроме того, на обсуждении было принято решение о необходимости появления еще одного детского сада в Буграх.

Также, в Мурино и Кудрово до 2023 года появятся новые поликлиники, пожарные депо и отделения полиции. Совет новостроек затронул и вопрос паркингов, расширения транспортной инфраструктуры и оптимизации дорожного движения в вышеперечисленных населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга требует закрыть табачный киоск, расположенный рядом со школой.