Беглов рассказал об уровне безработицы в Петербурге

Беглов рассказал об уровне безработицы в Петербурге
Власти города также активно поддерживают неработающих мам с детьми-дошкольниками и людей предпенсионного возраста. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о развитии трудоустройства в городе. Уровень безработицы, по словам градоначальника, составляет 1,5%.

Благодаря постоянному появлению новых рабочих мест, Петербург остается одним из городов России с самым низким уровнем безработицы. Глава города отметил, что Петербург также является лидирующим регионом по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день уровень безработицы составляет 1,5% от численности рабочей силы. В течение последних девяти месяцев в Северной столице появилось 26 тысяч рабочих мест, а на переквалификацию и образовательные курсы для горожан выделили более 196 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Митянина покинула должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в связи с переходом на пост детского омбудсмена.

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