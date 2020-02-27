За месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые

При работе с физическими лицами ставка налога составляет 4%, при работе с юридическими лицами – 6%. Налоговый режим доступен для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Фото: pixabay.com

При работе с физическими лицами ставка налога составляет 4%, при работе с юридическими лицами – 6%. Налоговый режим доступен для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Фото: pixabay.com

Новым налоговым режимом, который вступил в силу на территории Петербурга 1 января, воспользовались уже 7 тысяч горожан.

Из семи тысяч петербуржцев, оформивших налог на персональный доход, 900 человек являются действующими предпринимателями, пишет АБН. Данными о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся новым режимом, поделился руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых.

По словам главы УФНС Петербурга, в 2020 году ведомство намерено провести агитационную компанию по привлечению граждан к получению нового налогового статуса и проработать условия для регистрации самозанятых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Санкт-Петербурга, Александр Беглов, призвал городскую налоговую службу усилить эффективность работы с должниками.