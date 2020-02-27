За месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые

За месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые
При работе с физическими лицами ставка налога составляет 4%, при работе с юридическими лицами – 6%. Налоговый режим доступен для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Фото: pixabay.com

Новым налоговым режимом, который вступил в силу на территории Петербурга 1 января, воспользовались уже 7 тысяч горожан.

Из семи тысяч петербуржцев, оформивших налог на персональный доход, 900 человек являются действующими предпринимателями, пишет АБН. Данными о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся новым режимом, поделился руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых.

По словам главы УФНС Петербурга, в 2020 году ведомство намерено провести агитационную компанию по привлечению граждан к получению нового налогового статуса и проработать условия для регистрации самозанятых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Санкт-Петербурга, Александр Беглов, призвал городскую налоговую службу усилить эффективность работы с должниками.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
налог для самозанятых самозанятость санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На волосах Ивана Голунова обнаружились следы наркотических веществ
Художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра
За месяц семь тысяч жителей Петербурга зарегистрировались как самозанятые
Компания Samsung рассказала об особенности своих смартфонов
Эксперт на форуме в Петербурге заявил, что 34 млн россиян работают не на ...
Китайский луноход исследовал обратную поверхность спутника Земли
Отец Меган Маркл считает поведение дочери «оскорблением для всего ...
Лика Стар рассказала, её карьеру разрушила Алла Пугачева