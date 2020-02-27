Губернатор Петербурга призвал налоговиков эффективнее работать с должниками

Губернатор призывает к более эффективной работе с должниками. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор призывает к более эффективной работе с должниками. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы Александр Беглов обратился к налоговой службе с просьбой активнее работать с должниками.

Губернатор подчеркнул, что в бюджете не хватает 20 миллиардов рублей. Вся эта сумма — невыплаченные недобросовестными гражданами налоги. Неутешительными выводами Беглов поделился на заседании коллегии налогового ведомства Петербурга, где обсуждались итоги 2019 года.

Градоначальник отметил, что местный бюджет на 90% формируется из средств, поступающих от налогоплательщиков. На сегодняшний день приоритетной для города является компенсация финансовых потерь по имущественным налогам компаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, налоговая нагрузка на российских работодателей является чрезмерной. В связи с этим политик предлагает обсудить возможность снижения страховых налоговых взносов.