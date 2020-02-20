Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на работодателей

Правительство обсуждает варианты снижения страховых налоговых взносов. Но при этом, нельзя допускать вероятность удара по федеральному бюджету.

Министр финансов Антон Силуанов согласен с тем, что налоги для работодателей, которые они вынуждены платить за своих сотрудников, очень высоки. Об этом сообщает РБК с ссылкой на своё интервью с министром.

К страховым взносам (30%) добавляется и 13% от налогов на доходы из зарплаты сотрудников. Поэтому, работодатели могут делать зарплату серой, чтобы избегать данных выплат.

В разных странах есть практика оплаты налогов самими работниками. Но в России этот вариант рассмотрен не будет.

Главная задача сейчас — снизить налоговую нагрузку без убытков бюджету. Для этого нужно обдумать, чем можно будет компенсировать недополученные средства.

Также, Силуанов подчеркнул, что все обсуждения пока что только в теории. Создание законопроектов в планах нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компаниям придется доплачивать налоги за самозанятых.