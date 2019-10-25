ФНС: компаниям придется доплачивать налоги за самозанятых

На данный момент налог для самозанятых в экспериментальном формате действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Фото: https://pixabay.com/

На данный момент налог для самозанятых в экспериментальном формате действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Фото: https://pixabay.com/

С 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет взимать с компаний страховые взносы и НДФЛ за самозанятых.

Таким образом, заявляет министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, государство пресечет ситуации, когда, нанимая самозанятых вместо штатных сотрудников, организации пытаются избежать обязательных выплат.

Также, на заседании Государственной думы в пятницу, 25 октября, Силуанов отметил, что на сегодняшний день в четырех регионах России, где действует такая возможность, зарегистрировано 240 тысяч самозанятых граждан. Причем 90% из них, по словам вице-премьера, раньше трудились «всерую».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил обеспечивать самозанятых граждан пенсионными выплатами.