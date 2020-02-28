Коронавирус добрался до Белоруссии

Коронавирус добрался до Белоруссии
В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В Белоруссии выявили первого в стране пациента, заразившегося новым китайским коронавирусом, сообщают в белорусском Министерстве здравоохранения.

Как передает РИА Новости, коронавирус обнаружили у иранского студента, который прилетел в Белоруссию из Баку 22 февраля. Наличие смертельного вируса подтвердили результаты тестов, проведенных в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

Зараженного студента и тех, кто с ним контактировал, расположили в закрытых боксах в инфекционной больнице Минска. По данным Минздрава, он находится в удовлетворительном состоянии.

В местном Минздраве отметили, что проверку на наличие заболевания проходят все люди, прибывающие в страну из Южной Кореи, Ирана и Италии, где сейчас активно распространяется эпидемия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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