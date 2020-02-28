Лавров встретится с президентом Финляндии на следующей неделе

Лавров встретится с президентом Финляндии на следующей неделе
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава Министерства иностранных дел в России Сергей Лавров собирается приехать в Хельсинки с рабочим визитом. Встреча с финским президентом состоится 3 марта.

Во вторник, 3 марта, глава МИД проведет встречу с финским коллегой Пеккой Хаависто, на которой будет поднят вопрос о ситуациях на Украине, Сирии и Персидском заливе. Также будет обсуждаться региональная безопасность на севере Европы. Кроме того, министры затронут тему двусторонних отношений Финляндии и России.

Во время поездки в Финляндию Лавров собирается также провести встречу с президентом страны Саули Ниинистё.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился до 1,5 млрд долларов. На сегодняшний день в Петербурге существуют более четырех сотен финских компаний.

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