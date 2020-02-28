Петербуржцы заметили БТР на севере города

Стоящие в утренней пробке автомобилисты заметили бронетранспортер, который ехал по Выборгскому району Петербурга.

Как сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», мощный бронетранспортер стоял вместе с другими автомобилями в пробке на проспекте Культуры. Удивившиеся водители поделились фотографиями БТР в паблике.

«Это ПКП на базе БТР,скорее всего следует в военную часть в Осиновую Рощу,Сертолово и так далее», — предположил пользователь в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ремонтируют легендарные танки Т-34 ко Дню Победы. В Санкт-Петербурге ремонтируют 30 танков Т-34, которые служили в Чехословакии и азиатском Лаосе. Их удалось вернуть в Россию только год назад, теперь они займут почетное место в параде.