В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки были ранены 11 человек

В ГИБДД насчитали десять пострадавших в ДТП. Фото: Pixabay

В ГИБДД насчитали десять пострадавших в ДТП. Фото: Pixabay

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 418 ДТП.

Согласно статистике за 27 февраля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. Ранеными оказались 11 человек. Детей среди них нет. В ГИБДД насчитали десять пострадавших в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.