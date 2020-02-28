В Выборге посетительница кафе осталась без денег и телефона

В Ленобласти разыскивают злоумышленника, который обокрал жительницу Выборга на 114 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, к правоохранителям Выборгского района за помощью обратилась руководительница коммерческой фирмы. Она рассказала полицейским, что кто-то украл ее деньги и телефон в кафе в Московском районе. По словам заявительницы, все произошло в течение ночи 24 февраля.

Злоумышленник оставил ее без 110 тысяч рублей налички и телефона за четыре тысячи рублей.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове. Сотрудники полиции нашли подозреваемых в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в Банном заливе в Выборге.